Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган

Пожар в костеле святого Николая. Фото: 24 канал

В Киеве горит костел Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента, сообщают в ГСЧС.

Очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар. Ранг пожара - второй", - заявил он в Telegram-канале.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Это означает, что речь идет о большой площади, рядом с которой нет источников воды.

В Николаевском костеле был большой орган Rieger-Kloss, специально созданный для концертного зала. Информацию о повреждении органа подтвердили спасатели.

В Министерстве культуры и информполитики уточнили, что пожар начался во время репетиции. Само здание не сильно пострадало, степень повреждения органа устанавливается.

Ситуация полностью контролируется. В 23:26 пожар был ликвидирован.

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Костел Святого Николая - римско-католический костел в Киеве, один из двух римско-католических в городе, построенных до 1917 года. Расположенный в самом центре города на Большой Васильковской улице. Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.