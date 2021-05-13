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четверг, 13 мая 2021 17:59

Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)

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Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
В Киеве на улице заметили голого мужчину. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Кадетский гай заметили голого мужчину, который бродил по улицам. Свои гениталии неизвестный прикрывал ладонями.

Соответствующее видео распространили в Тelegram "Ху*вый Киев".

На кадрах видно, что нудиста совсем не смущал обнаженный вид. Пешеход даже поприветствовал водителя одной из припаркованных машин.

Что стало причиной такого поведения, неизвестно.

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В городе Славянск Донецкой области на улице заметили полностью обнаженную прохожую. Блуждала нудистка, держа в руках кофту. "Прогулка" для женщины завершились приездом патрульных, которые ее, очевидно, задержали.

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