Голову российского центра науки облили зеленкой и фекалиями

Фото: rodion.shovkoshytnyi

Активисты облили зеленкой и фекалиями руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев.

"Воробьев сегодня собирался участвовать в массовых мероприятиях, в частности намеревался прийти на пророссийский марш "Бессмертный полк". Российский шпион, то есть дипломат. Прилетел с Майорки "попраздновать Победу" в Киеве. Спонсор "бессмєртнага полка", как раз туда и собирался. Подлетают какие-то неизвестные патриоты, команда добра и радости, С14 и зеленкой его, и говном его", - рассказал журналист Родион Шовкошитный, который выложил видео.

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Воробьев возглавляет пост еще с 2010 года, а также является руководителем представительства "Россотрудничества" и советником российского посольства в Украине.

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