Годовалого ребенка накормили опасным ингредиентом с пиццы. Девочка в реанимации

Ребенок отравился грибами. Фото: pixabay.com

Вчера, 29 ноября, годовалую девочку госпитализировали в реанимацию с подозрением на острое отравление.

Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Медики выяснили, что ребенок ел грибы лисички с заказанной пиццы.

Детям до 2 лет категорически запрещено употреблять грибы. Детям старшего возраста грибы можно давать только в виде супа. В соленом и жареном виде они вредны.

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