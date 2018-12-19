Главную улицу столицы хотят внести в список ЮНЕСКО

Проект продлится три года. На него выделили 1,8 млн грн.

В мэрии Киева запланировали разработать научно-проектную документацию для внесения улицы Крещатик в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом пишет пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на текст городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.".

"Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию про включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

На разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, планируется разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения" Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр".

На выполнение этих работ выделят 3 млн грн на 3 года.

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Программа включает также и другие меры, направленные на сохранение культурного наследия столицы. Об этом рассказал директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

"Одним из важных пунктов является наработка подготовительных материалов к выкупу аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность. В этом вопросе сейчас уже все зависит от Верховной Рады. Летом по инициативе Департамента было предложено и принято в первом чтении изменения в законы Украины относительно усиления ответственности за доведение до разрушения памятников и внедрение возможности принудительного выкупа таких зданий в коммунальную собственность местных общин. Сейчас все достопримечательности, даже местного значения, могут быть выкуплены исключительно в государственную собственность. Верю, что на уровне Верховной Рады понимают важность этого законопроекта и не станут затягивать с принятием во втором чтении", - сказал господин Никоряк.

18 декабря Киевсовет утвердил Городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 годы". Бюджет программы на 2019-2021 годы составляет 247,7 млн грн, из которых средства городского бюджета - 102 млн грн. Деньги направят на реставрацию, содержание и сохранение памятников, разработку учетных карточек и проектов границ и режимов использования охранных зон, создание Центра консервации предметов археологии. Также запланировали запуск интернет-портала "Культурное наследие города Киева" и создание интерактивной карты объектов культурного наследия города Киева, установления информационных стендов возле объектов культурного наследия шрифтом Брайля на украинском и английском языках, организацию и проведение "Дней европейского наследия" в Киеве.