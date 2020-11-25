Главную елку страны в Киеве могут "засветить" онлайн

Главную елку на Софийской площади решили оформить в тематике сказочного леса. Фото: REUTERS

Празднование Нового года в Киеве из-за Covid-пандемии будет происходить без концертов, массовых гуляний и с соблюдением карантинных правил.

Об этом сообщила компания FolkUkraine, организатор новогодних праздников и других культурных мероприятий в столице.

"Если соблюдать правила безопасности, то уличные празднования не несут никакой угрозы. Это символ Нового года и традиция, которую не надо отменять. В этом сезоне мы будем руководствоваться в своей работе исключительно распоряжениями Кабмина и главного санитарного врача", - отметили в компании для Укринформа.

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Несмотря на отсутствие концертов и массовых гуляний, на праздничных локациях разместят домики с согревающими напитками и сувенирами.

По словам организаторов, в случае введения жесткого карантина все события, такие как зажжение елки и репортажи с украшенных локаций, будут транслироваться онлайн.

Также возможно ограждения территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.

В Киеве витрины Центрального универмага на ул. Крещатик, 38 украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе".