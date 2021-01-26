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вторник, 26 января 2021 13:33

Гигантский флаг в Киеве приспустят

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Гигантский флаг в Киеве приспустят
В Киеве приспустят главный флаг. Фото: Виталий Кличко

Во вторник, 26 января, в Киеве приспустят главный флаг Украины. Причина - сильный ветер.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

"Наблюдаем ухудшение погодных условий - сила ветра местами достигает 15-20 метров в секунду. Из-за этого уже объявлен 1-й уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредило, его приспустят на время непогоды", - рассказал он.

Полностью спускать флаг не будут. Специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 м. После улучшения погоды флаг вернут на место.

Самый большой флаг Украины подняли 22 августа 2020 года в Киеве. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.

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