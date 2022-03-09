Геращенко поразил данными о преступности в Киеве

Мародеры в Харькове разгромили магазин. Фото: Status.quo

Преступность в Киеве уменьшилась в шесть-семь раз с начала нападения России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас проблем с мародерами сейчас почти нет. Было несколько фактов по Киеву, к людям применили в том числе физические действия. Я вижу сводку, преступность в Киеве снизилась в шесть-семь раз. Во-первых, людей стало меньше, во-вторых - многие преступники также патриотически настроены граждане и, как мне докладывают, многие криминальные элементы сейчас вступили в ТРО и с оружием в руках собираются убивать оккупантов. Поэтому ситуация с мародерством в настоящее время фактически сведена к нулю", - заявил советник главы МВД Антон Геращенко во время телемарафона.

Мародерство преимущественно распространено на территориях, временно захваченных российскими оккупантами, по словам Геращенко.

"Там украинцы, которые остались без лекарств, без продовольствия, они действительно идут на то, чтобы мародерствовать и грабить магазины, понимая, что продовольствия может и не быть. Ситуация сложная", - добавил советник главы МВД.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.