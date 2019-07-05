Где в Киеве ловят больше всего пьяных водителей

В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения в Киеве зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах.

Патрульная полиция Киева опубликовала в Facebook карту, на которой указала, где и сколько пьяных водителей задержали.

"Зачастую инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2.00 ночи", - отмечают патрульные.

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Административное наказание в июне получили почти полторы тысячи нетрезвых водителей. Больше всего из них - в Деснянском (131) и Дарницком районах (120).

Самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода - в Днепровском районе Киева.

Автор: Facebook В Киеве подсчитали нетрезвых водителей

Узнать расположение эвакуированной машины в Киеве теперь можно через онлайн-сервис. В аналитико-информационной системе "Имущество" на картах появился новый пункт - "Штрафы за парковку".