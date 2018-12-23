Где в Киеве чаще всего исчезали люди

Чаще всего люди исчезали в Соломенском районе. Фото: РИО

В этом году больше всего исчезновений людей в Киеве случилось в Соломенском районе

Столичные правоохранители установили это, проанализировав период с 1 января по 27 ноября 2018 года, сообщает "Информатор".

В Соломенском районе люди пропадали 59 раз. На втором месте оказался Деснянский район с 44 случаями. Третью позицию занял Оболонский район, в котором люди терялись 35 раз.

34 случая правоохранители зафиксировали в Шевченковском и Голосеевском районах. 33 случая пропажи людей были в Днепровском районе.

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Реже люди пропадают в Дарницком районе, где разыскивали 15 человек. Наименьшее количество раз терялись люди в Подольском районе - 7 раз и Печерском - 4 раза.

Под Киевом разыскивают 17-летнего Владислава Демина. Он убежал из центра социально-психологической реабилитации.