Где в Киеве будут пункты вакцинирования от коронавируса

В каждом медучреждении Киева будут пункты для вакцинации от Covid. Фото: pixabay.com

В каждом медицинском учреждении столицы оборудуют пункты для проведения вакцинации от коронавируса. Там будет специальное температурное оборудования.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Это будет исключительно в медицинских учреждениях, так как холодовая цепь может быть соблюдена только обучеными специалистами, которые каждый день это делают", - отметил Рубан в комментарии для "РБК-Украина".

Впрочем, о вакцинации говорить слишком рано, отметил Рубан. По его словам, это исключительно функция Минздрава и Кабинета министров.

"Сегодня нужно говорить о необходимости вакцинации, как таковой, у нас люди отказываются от обычной вакцинации", - добавил чиновник.

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По состоянию на 18 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1658 человек. Вчера болезнь диагностировали у 1512 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 98 330.