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среда, 30 октября 2019 09:59

Где праздновать Хэллоуин в Киеве

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Где праздновать Хэллоуин в Киеве
Праздновать Хэллоуин в Украине любит молодежь. Фото: konkurent.in.ua

Праздник Хэллоуин с каждым годом становится все более популярным. Нравится взрослым и детям.

День всех святых традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2019-м 31 октября приходится на четверг. Подборку мероприятий и вечеринок в Киеве на Хэллоуин создало издание Униан.

Эко-шабаш на Лысой горе

В канун Дня всех святых на Лысой горе пройдет слет всех монстров города. На балу чудовищ будут квесты, средневековые танцы, ночной показ фильмов ужасов, вырезанные головы Джека из тыквы и музыкальный джем. Попасть на мероприятие можно по эко-валюте - убрать на Лысой горе мусор и обменять его на входной билет.

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Хэллоуин в парке "Феофания"

Парк "Феофания" на 2 дня превратится в убежище всякого рода нечисти, потому что здесь будет празднование одного из самых мистических дней в году. Будет прокат лошадей, фотолокация долины чучел Silent Hill, десерты "вампирские уши" и танцы вокруг огромного костра на вечеринке "Диско-вамп".

Велозаезд на Хэллоуин

Цель участников - не только показать демонические костюмы, но с уважением и вежливостью заявить о себе в формате велосипедного праздника.

Zoo-Halloween в Киевском зоопарке

С 30 октября по 1 ноября воспитанников и гостей зоопарка ждут сюрпризы. Киевлян Киевский зоопарк приглашает вместе отметить самый страшный день в году - Хэллоуин. Животных на праздник кормить булочками и мясом с особой посуды: резных тыкв.

История праздника началась несколько веков назад на землях современной Великобритании и северной Франции. На территории проживали кельтские языческие племена, которые делили календарный год на зимнюю и летнюю части. В течение всего зимнего периода бог Солнца находился в плену у Соуина, был обладателем мертвых и князя тьмы.

1 ноября кельтский народ устраивал фестиваль Соуина. Верили, что ночью открывалась дверь в потусторонние миры, и обитатели ада проникали на Землю. Ночью активно зажигались костры и, чтобы умилостивить злых духов, приносили жертвы.

В ІХ в. после распространения христианства на британской территории произошло смешение древних традиций с праздником All Hallows Even (католическим Днем всех святых). Через некоторое время праздник стал называться Хэллоуин.

На праздник традиционно выбирают костюмы, украшают дом, покупают конфеты и делают устрашающий грим. Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей, вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечу.

В Украине праздник наиболее активно его отмечает молодежь, но есть много скептиков, которые считают праздник чужой традиции. В ночных клубах традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят различные конкурсы - на самый лучший костюм и самый страшный грим.

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30
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