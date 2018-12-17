Гастрономический символ Киева подорожал

"Киевская перепичка" подорожала.

Ранее гастрономический символ Киева стоил 15 грн, но на днях его стоимость повысилась до 17 грн, пишет Вечерний Киев.

Автор: vechirniykiev.com "Киевская перепичка" подорожала.

Повышение цены сосиски в тесте традиционно проходит в декабре. Год назад, в декабре 2017-го, ее стоимость выросла с 12 до 15 гривен.

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По словам продавцов этого фаст-фуда, подорожание произошло из-за повышения себестоимости продуктов. Новые цены вовсе не отпугнули их клиентов - огромные очереди ничуть не уменьшились.

Однако некоторые любители "Киевской перепички" все же отметили, что не рады очередному повышению цены.

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