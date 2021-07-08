Фудкорты и современные прилавки: Бессарабский рынок Киева преобразиться

Торговый зал Бессарабского рынка в Киеве планируют обновить. Там обустроят фудкорты.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: Drone Voyage

Работы планируют начать уже "в ближайшее время".

"Основную часть торговых мест разместят на одной половине зала по периметру. Вторая часть отведена для фудкорта, поскольку такая зона питания пользуется спросом и позволит целесообразно использовать площадь", - говорится в сообщении.

Новые прилавки планируют изготовить из дерева. При определении их форм, учитывали примеры и опыт различных современных рынков.

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На Арсенальной площе Киева планируют построить шестиэтажный многофункциональный комплекс со стеклянным променадом, офисами и ресторанами.