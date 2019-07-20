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суббота, 20 июля 2019 12:14

Француз нелегально привез в Украину 98 старинных картин

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  Таможенники задержали грузовик с 98 старинными полотнами Фото: ГФС.
Таможенники задержали грузовик с 98 старинными полотнами Фото: ГФС.

Сотрудниками таможни был задержан грузовик с 98 старинными полотнами, датированными от 1842 года.

"Киевской городской таможни ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывших в Украину из Франции, выявлено 98 художественных полотен. Самое старшее-датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля среди современных деревянных рамок", - сообщает пресс-службу Государственной фискальной службы.

Получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. К этому времени этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС.

В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины – перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Предусматривается штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

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Государственный регистратор разрешил создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. Она не будет подчиняться Государственной фискальной службе, об этом сообщил новый руководитель украинской таможни Максим Нефедов. Таким образом Украине удастся побороть коррупцию и контрабанду.

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