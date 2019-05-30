Фото распространили в социальных сетях: задержали столичного карманника

Фото столичного воришки распространили в социальных сетях. Фото с открытых источников.

29 мая в Киеве поймали карманника, который "работал" в маршрутках.

"Сегодня около 20:00 на конечной остановке 3 трамвая и 155 маршрута случилась неприятное событие. Лицо, которое на фото, вместе со своим подельником украли у мужчины, который ехал в 408 маршрутке, телефон. Когда человек просил о помощи, вся маршрутка просто смотрела и никто не помог", - говорится в заметке сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

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После того, как вора задержали, телефон вернули владельцу.

В Киеве мошенники придумали новую схему вымогательства денег. На этот раз под угрозой владельцы авто.