Фонтан на Арсенальной восстановили после наезда грузовика

Фонтан восстановили и протестовали. Фото: КГГА

В Киеве на Арсенальной площади восстановили "сухой" фонтан.

Он снова работает после наезда грузовика. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен ", - написал мэр.

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Кличко также напомнил, что обновленная Арсенальная площадь - это пешеходная зона, а соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

Красный грузовик ушел под землю утром 2 сентября пл. Арсенальной. В результате ЧП образовалась довольно большая яма. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что виноват водитель грузовика, который подъехал слишком близко, и именно он должен компенсировать убытки. Согласно ПДД, въезд транспорта в пешеходную зону разрешается, если он обслуживает граждан и предприятия, которые расположены в указанной зоне. По словам Кличко, водитель привез бутилированную воду в учреждение на площади. "Сухой" фонтан на пл. Арсенальной - подарок Киеву от девелоперской компании A Development, которая реставрировала Арсенальную пл. Церемония открытия фонтана, в которой принимал участие и Виталий Кличко, стала финальным аккордом в проекте реновации Арсенальной пл. Фонтан имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку.