Фискалы опять нагрянули с обысками в Киевавтодор и транспортный департамент

Транспортный департамент Киева повторно обыскивают правоохранители. Фото: СБУ

В четверг, 8 июля, следователи ГБР и СБУ повторно пришли с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры и коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства по закупке техники.

"Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для Киевавтодора. В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупки были выполнены по процедуре официальных публичных закупок", - сообщили в КГГА.

В департаменте отметили, что предоставили все необходимые для расследования документы.

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Серия повторных обысков в помещениях КГГА продолжается. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделения земли, махинации на закупках, завладения средствами городского бюджета и уклонения от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.