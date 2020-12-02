Фестиваль воздушных шаров на ВДНХ снова перенесли

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" на ВДНХ в Киеве состоится 3 и 4 декабря с 15:00 до 19:00.

Организаторы несколько раз переносили фестиваль через неблагоприятный прогноз погоды в запланированные даты.

Автор: balloonfest.com.ua Фестиваль воздушных шаров пройдет на территории ВДНХ в Киеве по адресу ул. Глушкова, 1

"Воздухоплавание во всем мире зависит от погодных условий. Это яркое действие, но капризное к погоде. При порывах ветра более 4 метров в секунду аэростаты не могут работать, потому что опасно. Сегодня мы видим по прогнозу порывы ветра до 7 метров в секунду , поэтому вынуждены перенести событие на новые даты", - рассказали организаторы в Facebook.

Дополнительно к запланированному сценарию организаторы заказали шоу от лучших мастеров мира - посетители увидят уникальную атмосферу воздушных шаров в музыкальном и световом сопровождениях.

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На фестивале будут фотографы в ярких жилетах. По просьбе посетителей они будут фотографировать. Эта услуга бесплатная. Участники получат доступ к цифровым фотографиям, которые смогут загрузить после мероприятия.

Также зрители смогут увидеть яркую выставку и подняться на воздушном шаре в небо на высоту 30 м.

237 лет назад братья Монгольфье запустили свое изобретение в Париже. С тех пор началась эпоха воздухоплавания. Этот вид культурного отдыха становится все более популярным и в Украине.