Фестиваль "Книжный Арсенал" перенесли: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 153
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 531
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1134
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 405
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1242
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 594
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 846
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 504
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1683
Фото
Все фото
5
5
4
12
5
Показали, как строят мост-волну на столичной Оболони
Показали, как строят мост-волну на столичной Оболони
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
&quot;Лучший подарок&quot; – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
Водителей начали штрафовать за парковку во дворах
Водителей начали штрафовать за парковку во дворах
Видео
Все видео
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
Три машины полностью сгорели, потому что другие не давали проехать
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Столичные предприниматели окружили здание КГГА и вспомнили о "лихих 1990-х"
Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы
Показали пассажирский коллапс в карантинном метро столицы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 540
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1134
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 621
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1242
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 846
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 1062
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 15:27

Фестиваль "Книжный Арсенал" перенесли: подробности

  Комментировать
Фестиваль &quot;Книжный Арсенал&quot; перенесли: подробности
Книжный фестиваль "Книжный Арсенал" предварительно перенесли на 23-27 июня. Фото: Gazeta.ua

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" предварительно перенесли на 23-27 июня 2021 года.

Об этом сообщила директор "Арсенала" Олеся Островская-Лютая, пишет "Общественное радио".

Отмечается, что перенести мероприятие из-за ожидаемой вспышки Covid-заболеваемости в конце мая. Вместо привычного количества в 50 тыс. посетителей, на мероприятие допустят 22 тыс., если Киев будет находиться в оранжевой зоне карантина.

"В этом году будут только онлайн-билеты. Если мы будем видеть, что количество людей слишком мало, мы быстро будем добавлять онлайн-билеты. Если же увидим, что людей много, то некоторое время не будем пускать посетителей. Будет 4 слота по 3 часа утром и вечером, в которые можно будет прийти. Это все делается с целью, чтобы люди меньше пересекались. Пространство между стендами будет больше. Зона для подростков и детская будут вынесены на улицу", - рассказала куратор программ по профессиональному развитию "Книжного Арсенала" Оксана Хмелевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джоан Роулинг анонсировала новую книгу

Ранее сообщалось, что 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал" должен состояться 26-30 мая. Новый концепт гибридного фестиваля позволит воплотить его как вживую, так и в онлайн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фестиваль "Книжный Арсенал" перенесли: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Итальянец разместил свой знак зодиака на капотах тысяч машин

Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму

Казнили украинского изобретателя

Украинские военные заняли важный город

Ральф Шумахер одержал первую победу в "Формуле-1"

В давке погибли 96 болельщиков

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

Основали сеть ресторанов, которую оценили в $42 млрд

Два брата совершили теракт на марафоне

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 12573
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 12213
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 9432
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 44 Просмотров: 8226
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 5562
Новости Киева
Показали, как строят мост-волну на столичной Оболони
Показали, как строят мост-волну на столичной Оболони
5
 Просмотров: 585
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
5
 Просмотров: 288
Когда в Киеве полностью отключат отопление
Когда в Киеве полностью отключат отопление Просмотров: 81
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
4
 1 Просмотров: 1953
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
12
 1 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
44
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
3
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 6723
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть