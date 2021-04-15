Фестиваль "Книжный Арсенал" перенесли: подробности

Книжный фестиваль "Книжный Арсенал" предварительно перенесли на 23-27 июня. Фото: Gazeta.ua

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" предварительно перенесли на 23-27 июня 2021 года.

Об этом сообщила директор "Арсенала" Олеся Островская-Лютая, пишет "Общественное радио".

Отмечается, что перенести мероприятие из-за ожидаемой вспышки Covid-заболеваемости в конце мая. Вместо привычного количества в 50 тыс. посетителей, на мероприятие допустят 22 тыс., если Киев будет находиться в оранжевой зоне карантина.

"В этом году будут только онлайн-билеты. Если мы будем видеть, что количество людей слишком мало, мы быстро будем добавлять онлайн-билеты. Если же увидим, что людей много, то некоторое время не будем пускать посетителей. Будет 4 слота по 3 часа утром и вечером, в которые можно будет прийти. Это все делается с целью, чтобы люди меньше пересекались. Пространство между стендами будет больше. Зона для подростков и детская будут вынесены на улицу", - рассказала куратор программ по профессиональному развитию "Книжного Арсенала" Оксана Хмелевская.

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Ранее сообщалось, что 10-й международный фестиваль "Книжный Арсенал" должен состояться 26-30 мая. Новый концепт гибридного фестиваля позволит воплотить его как вживую, так и в онлайн.