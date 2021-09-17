"Евротранс" подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия

Накануне нового учебного года студенческий кампус КПИ им. Сикорского отмечал важное событие: здесь появилось новенькое общежитие. Это стало бы довольно рядовым событием, если бы не одно "но": за время независимости Украины в студгородке университета не появилось ни одного жилого корпуса — вплоть до нынешнего года.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

Построила общежитие компания "Евротранс". Данный застройщик известен реализованными проектами по всему Киеву. В этом списке — бизнес-центр "Палладиум Сити" в Печерском районе, 26-этажный жилой комплекс со встроенными офисными помещениями на улице Предславинской, дом бизнес-класса на улице Анри Барбюса и другие проекты. На сегодня "Евротранс" активно занимается строительством своего самого масштабного проекта: жилого комплекса и восьмиэтажного делового центра Genesis. Среди главных преимуществ проекта — собственная инфраструктура, закрытый двор, подземный паркинг, пешая доступность к станции метро "Шулявская" и многое другое.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

Представлял компанию "Евротранс" на открытии общежития №5 Евгений Терлецкий. Также на мероприятии присутствовали ректор КПИ Михаил Згуровский, проректор по административной работе Вадим Кондратюк, заместитель министра Минобразования Алексей Шкуратов, первый заместитель главы Соломенской райгосадминистрации Александр Смык, глава профкома студентов Игорь Степанюк, а также сотрудники и студенты вуза.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

Первым взял слово ректор главного технического вуза страны, поблагодарив "Евротранс" за высокое качество строительства и сжатые сроки: общежитие было построено и введено в эксплуатации менее чем за год. Заместитель министра образования Алексей Шкуратов в свою очередь отметил, что привлечение частного капитала — эффективное решение проблемы жилья для студентов.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

После торжественного перерезания красной ленты на входе всех присутствующих пригласили на экскурсию по общежитию. Внутри здание выглядит так же современно и стильно, как снаружи. На первом этаже находится просторное лобби и комната консьержа. В лифтовом холле установлено три лифта: два пассажирских и один грузовой. На каждом этаже находится семейный и студенческий блоки. На каждом блоке — просторная кухня, два санузла с душевыми и кладовка. Кроме того, на этажах предусмотрено по две прачечных.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

На десятом этаже общежития размещена просторная лаунж-зона: здесь будущие жильцы смогут общаться, отдыхать и заниматься самоподготовкой. На первом этаже предусмотрена спортивная зона, где уже установлен теннисный стол — подарок от застройщика. Также в здании будет мини-столовая, изолятор с отдельным входом и кабинет врача. "Евротранс", кстати, за собственные средства снабдил общежитие необходимой мебелью, техникой и даже предметами интерьера.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

Как отметили представители компании-застройщика, здание возведено с соблюдением европейских стандартов качества и задумано максимально автономным. В общежитии предусмотрен высокоскоростной интернет, автономная котельная и автоматическая система пожаротушения.

Студенческий кампус Киевского политехнического института им. Сикорского получил новенькое общежитие

На заднем дворе общежития гостей церемонии ожидал сюрприз. "В процессе строительства к нам обратились студенты, — рассказал Евгений Терлецкий, — и попросили помочь с реконструкцией заброшенной спортивной зоны. И мы подарили им новенькую волейбольную площадку".

В компании "Евротранс" отмечают, что это не последний социальный проект застройщика. Сейчас девелопер сосредоточен на строительстве жилого комплекса Genesis, первую очередь которого планируется завершить уже в конце нынешнего года.