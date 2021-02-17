Евробляха врезалась в отбойник и повисла на нем

Во вторник вечером, 16 февраля, на Минском массиве в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля на иностранных номерах.

Соответствующее фото распространили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Водитель автомобиля был пьян

Через крутой заснеженный поворот автомобиль врезался в отбойник и повис на нем.

"Водитель, по словам полицейских, пьяный, но где он - неизвестно", - говорится в посте.

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В Голосеевском районе Киева на ул. Гринченко самосвал зацепил прицепом путепровод и повис на задней оси. Освобождали его БТРом.