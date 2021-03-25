"Это манипуляция" - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков

Киевские маршрутчики будут просят запретить им работать. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и области обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Это выглядит так: запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня весь коммунальный транспорт в Киеве - дотационный. Он - не прибыльный. Частные же маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко пугает закрытием метро и наземного транспорта

Независимо от того, прекратят работу частные перевозчики или нет, киевляне должны пользоваться общественным транспорт только при крайней необходимости, отметил мэр.

"Если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем вынуждены ограничить и движение транспорта", - подчеркнул Кличко.

О возможной остановке работы маршрутных такси в Киеве заявил Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. По его словам, нервы водителей на грани из-за постоянных конфликтов с пассажирами и полицией. Отказ водителей пускать в салон пассажиров завершается бросанием камней. В случае выявления в маршрутке "лишних" пассажиров, полицейские составляют протокол. 1 протокол - это штраф в размере 17 тыс. грн. И он составляется именно на водителя, пояснил Моисеенко.