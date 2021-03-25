"Это манипуляция" - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков

 
Ексклюзивы
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 234
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 441
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 657
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 243
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 648
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 756
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1035
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 801
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Фото
Все фото
11
3
7
3
3
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
В центре Киева горит бар - улицу перекрыли
В центре Киева горит бар - улицу перекрыли
Киев накрыла снежная буря
Киев накрыла снежная буря
Видео
Все видео
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку
Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку
Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
Бросают камни и готовы разорвать водителей: работу маршруток могут остановить
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
Интервью
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 234
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 657
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 243
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 747
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 756
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 450
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 10:40

"Это манипуляция" - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков

  Комментировать
&quot;Это манипуляция&quot; - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков
Киевские маршрутчики будут просят запретить им работать. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и области обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Это выглядит так: запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня весь коммунальный транспорт в Киеве - дотационный. Он - не прибыльный. Частные же маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко пугает закрытием метро и наземного транспорта

Независимо от того, прекратят работу частные перевозчики или нет, киевляне должны пользоваться общественным транспорт только при крайней необходимости, отметил мэр.

"Если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем вынуждены ограничить и движение транспорта", - подчеркнул Кличко.

О возможной остановке работы маршрутных такси в Киеве заявил Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. По его словам, нервы водителей на грани из-за постоянных конфликтов с пассажирами и полицией. Отказ водителей пускать в салон пассажиров завершается бросанием камней. В случае выявления в маршрутке "лишних" пассажиров, полицейские составляют протокол. 1 протокол - это штраф в размере 17 тыс. грн. И он составляется именно на водителя, пояснил Моисеенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это манипуляция" - Кличко отреагировал на возможное обращение маршрутчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 36207
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 12114
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 10836
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 7569
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6480
Новости Киева
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
 1 Просмотров: 153
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
11
 Просмотров: 864
В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра" Просмотров: 108
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
Женщина вышла из аптеки и оказалась в яме
3
 Просмотров: 378
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
Разбитые машины и пробитые колеса: на Троещине со скандалом сносили МАФы
7
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
6
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
Голосов: 6677
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть