"Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве

Виталий Кличко назвал досрочные выборы в Киеве большой ошибкой. Фото: LB.ua

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что досрочные выборы в столице это большая ошибка.

Об этом он сказал в разговоре с оппозиционным к нему депутатом Киевсовета Сергеем Гусовским в кулуарах форума YES, передает LB.ua.

"Это большая ошибка. Вы запускаете процессы, от которых будут страдать все в городе Киеве", - заявил Виталий Кличко.

"У вас есть немного времени, не перейти границу", - добавил он.

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Офис президента добивался увольнения Кличко с должности председателя Киевской городской госадминистрации с конца июля. Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.