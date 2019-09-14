"Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что досрочные выборы в столице это большая ошибка.
Об этом он сказал в разговоре с оппозиционным к нему депутатом Киевсовета Сергеем Гусовским в кулуарах форума YES, передает LB.ua.
"Это большая ошибка. Вы запускаете процессы, от которых будут страдать все в городе Киеве", - заявил Виталий Кличко.
"У вас есть немного времени, не перейти границу", - добавил он.
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Офис президента добивался увольнения Кличко с должности председателя Киевской городской госадминистрации с конца июля. Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
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