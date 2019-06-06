Еще один детдом семейного типа в Святошинском районе получил автомобиль - Муха

Еще один детский дом семейного типа в Киеве получил автомобиль от городского совета. Ключи от микроавтобуса Volkswagen вручили семье Назаренко, в которой воспитывается шестеро приемных детей. Семья живет в Святошинском районе, сообщают "Факты" со ссылкой на председателя благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова", депутата Киевского городского совета Викторию Муху.

Детский дом семейного типа в Киеве получил микроавтобус Volkswagen от городской власти

"В семье Назаренко воспитываются дети в возрасте от 11 до 15 лет. Дети и родители уже привыкли ездить общественным транспортом. Но полгода назад у них появился 14-летний Андрей, он ребенок с особенными потребностями. Потребность в собственном автомобиле стала критической. Андрюша не может ездить автобусами и маршрутками. Даже чтобы в школу его отвезти, родителям приходилось вызывать такси", - говорит Виктория Муха.

Детский дом семейного типа в Киеве получил микроавтобус Volkswagen от городской власти

Ключи от нового автомобиля семье Назаренко вручила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. В микроавтобусе - 9 посадочных мест. "Родители и дети были приятно шокированы, потому что не ожидали, что их просьбу выполнят так быстро", - рассказала Виктория Муха. По ее словам, с момента, когда семья обратилась к киевской власти с просьбой об автомобиле, прошло примерно полгода.

Детский дом семейного типа в Киеве получил микроавтобус Volkswagen от городской власти

Обеспечение детских домов семейного типа автомобилями - одна из главных задач киевской власти. На сегодня в Киеве работает 24 детских дома семейного типа, где воспитываются 177 детей. Со следующего года там, где автомобили уже в плохом техническом состоянии, киевская власть планирует их заменить, сообщила Марина Хонда.

Детский дом семейного типа в Киеве получил микроавтобус Volkswagen от городской власти

Детский дом семейного типа в Киеве получил микроавтобус Volkswagen от городской власти

Детский дом семейного типа на базе семьи Назаренко был создан два года назад. Идея создания такого дома принадлежит матери Елене, ее муж Игорь поддержал жену. В 2017 году семья получила квартиру в Святошинском районе. Игорь и Елена Назаренко стали родителями для двух девочек и четырех мальчиков. Кстати, по соседству с ними, в этом же доме квартиру получила еще одна большая семья - супруги Апальковы, которые тоже создали детский дом семейного типа.

Детский дом семейного типа в Киеве получил микроавтобус Volkswagen от городской власти