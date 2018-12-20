 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 2718
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2664
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1530
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1971
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1098
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2655
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
19
7
4
6
5
&quot;Еще хуже елки у нас люди не видели&quot;
"Еще хуже елки у нас люди не видели"
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
Вооруженные мужчины похитили человека
Вооруженные мужчины похитили человека
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве &quot;на горячем&quot; поймали банду воров-гастролеров
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве "на горячем" поймали банду воров-гастролеров
Видео
Все видео
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В столице на руках вынесли машину героя парковки
В столице на руках вынесли машину героя парковки
"Как грохнуло, упала прямо под прилавок" - новые подробности взрыва в Фастове
"Как грохнуло, упала прямо под прилавок" - новые подробности взрыва в Фастове
Проиграли пари: 10 обнаженных мужчин бегали по подземке
Проиграли пари: 10 обнаженных мужчин бегали по подземке
Под Киевом машины разбросало по дороге
Под Киевом машины разбросало по дороге
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1350
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2349
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1503
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1215
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 05:18

"Еще хуже елки у нас люди не видели"
19

  Комментировать

19 декабря в Киеве открыли главную елку страны
Фото: Gazeta.ua
Она расположилась на Софийской площади. Чтобы попасть туда, у фуникулера выстроилась 15-метровая очередь
Площадь оформили в цветах Северного сияния
Все сияет белыми, синими и фиолетовыми цветами
От Софийской до Михайловской площади поставили ряды фудкортов

— Лариса, тебе не нужно сегодня бухать.

— А мне и так хорошо! — переговариваются две женщины на столичной Софийской площади.

На Святого Николая здесь открыли главную елку страны. Она полунастоящая — состоит из металлического каркаса с живыми ветвями. Высота — 25 м (на 5 метров ниже, чем в прошлом году). Красавицу украшают 1,5 тысячи игрушек и 3-километровая гирлянда фонариков белого цвета. Стоимость нынешней елки — 2,6 млн грн.

— Хочу сказать, что очень даже я недовольна елкой. Как по мне, она очень некрасивая: такая общипанная, как-будто ее вот так дергали со всех сторон. Или надо было ее вообще не делать, раз у нас уже в стране такая беда, или сделать ее меньше, но круглой, — сердится одетая в коричневую шубу 61-летняя Валентина Яковлевна. На праздник пришла с двумя подругами. Стоят в очереди. — Ну вы видели ее, это позорище — еще хуже елки у нас люди не видели! В прошлом году была, по сравнению с этой, красавица, а в позапрошлом — еще лучше. На Контрактовой площади — небольшая, так лучше, чем на центральной площади.

Закладывает уши: рядом расположился монетный двор и кузнец как раз чеканит молотом монету.

Автор: Gazeta.ua
  Цена на маленький стаканчик стартует от 60 грн
Цена на маленький стаканчик стартует от 60 грн

В воздухе пахнет глинтвейном, хлебом со специями и шашлыком. Ближе к Михайловской площади новогодние палатки охвачены дымом из чанов с напитком. Разливают половниками по фирменным стаканчикам новогоднего городка. Толпа взяла в плотное кольцо круглый киоск "Лучший глинтвейн страны". Цена за маленький стаканчик глинтвейна стартует от 60 грн, большой — 75. Безалкогольный — 40. Эспрессо можно выпить и за 15 грн.

Гости угощаются на столиках вдоль аллеи с ятками. Почти на каждом столе пустеет бутылка: от вина до коньяка. Пожилой мужчина разливает водку. Юноша в шутку брызгает на друга из открытой бутылки шампанского.

— Новогодний городок не праздничный. Но учитывая, что у нас военное положение, то пусть он уже будет такой скромненький, уютненький. Но елка — та сделай же ее не такой пооскубанной! — Валентина быстро прощается и желает веселых праздников.

Всю площадь оформили в цветах Северного сияния — белых, синих и фиолетовых. Памятник Богдану Хмельницкому окружили кольцевать подсвеченным забором. Вокруг него проложили железнодорожную колею для детского экспресса. Железное ограждение скрыли срезанными живыми елками. "Ну ты посмотри на это, ну, — прохожий указывает своей спутнице на елки, — ну не пи***ц ли?".

Автор: Gazeta.ua
  Все сияет белыми, синими и фиолетовыми цветами
Все сияет белыми, синими и фиолетовыми цветами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать

Со сцены что-то зажигательное играет Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ). Дедушка пританцовывает за руку с внучкой. Под сценой собирается толпа в ожидании хедлайнера вечернего концерта — группы "Скай". Их выход задерживается на полчаса.

Движение транспорта по центральным улицам остановили, проезжают только водители с пропиской в ​​этом микрорайоне.

— Вообще весь центр города перекрыли, на машине реально не проехать. А те, кто еще и на красный свет сейчас идёт — так это не наши, не европейцы. Это москали, — возмущается мужчина на пешеходном переходе.

Между Михайловской и Софийской площадями дежурит скорая. Врач выходит на перекур.

— Нет, никаких экстремальных проишествий. Вот только ребенок потерялся и сразу нашелся — вы сами слышали, — говорит один из многочисленных охранников площади. Только что со сцены ведущие мероприятия — Владимир Андриевский и Виктория Киосе — искали родителей маленького Сережи.

35-летний продавец палатки со сладостями Александр работает возле елки. Ему она нравится, говорит — это дерево всегда хорошее, но в прошлом году все же была лучше — "какая-то поярче". "Больше всего, — рассказывает, — берут пряников со свиньями — к следующему Новому году".

Автор: Gazeta.ua
  Наиболее популярные товары со свиньями: в честь 2019-го года
Наиболее популярные товары со свиньями: в честь 2019-го года

На Софийской бойко идет торговля: продают новогодние украшения, леденцы, конфеты, посуду, прозрачные шарики с блестками, всевозможные безделушки, сладкую вату. По площади снуют продавцы фото с голубкой. Один из них с грязной бранью заталкивает птицу в тесную переноску. Сплевывает.

Почти под сценой стоит Марина. На ней большая меховая шапка и темно-серое пальто, под которым виден зеленый гольф. Глаза зеленые с нарисованными зелеными стрелками. Предлагает угадать ее возраст — 40 лет, и профессию — провизор. Совсем не похожа на провизора.

— Красивая елка, яркая, высокая. Видите, надо концентрироваться на ее 20% хорошего, тогда все остальное тоже будет казаться хорошим. И в жизни тоже так. Найдите в ней тоже плюсы.

— Сияет красиво, приятная по цвету...

— Вот видите, у вас получается. Люди здесь, знаете, очень позитивные, несмотря на ситуацию.

Как только на сцене звучит медленная песня "Скай" "Тебе це може вбити", влюбленные пары начинают вальсировать. Около 9 вечера народа на Софийской становится меньше. Люди спускаются по Софиевской улице к метро Майдан Независимости. За ними остается длинная дорожка мусора из использованных фирменных стаканчиков.

Автор: Gazeta.ua
  Влюбленные танцуют
Влюбленные танцуют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы приготовили карманных на новогодний стол

В этом году главную елку открывали мэр Виталий Кличко, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Еще хуже елки у нас люди не видели"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 105589
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 48182
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 13185
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12941
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 11853
Новости Киева
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
 Просмотров: 819
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
7
 Просмотров: 1530
В Киеве расстреляли бизнесмена
В Киеве расстреляли бизнесмена Просмотров: 4635
Польские трамваи будут собирать в Киеве
Польские трамваи будут собирать в Киеве Просмотров: 1044
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы 1 Просмотров: 2637
Больше всего комментируют
22
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
7
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
Голосов: 4109
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua