Фото: Gazeta.ua

— Лариса, тебе не нужно сегодня бухать.

— А мне и так хорошо! — переговариваются две женщины на столичной Софийской площади.

На Святого Николая здесь открыли главную елку страны. Она полунастоящая — состоит из металлического каркаса с живыми ветвями. Высота — 25 м (на 5 метров ниже, чем в прошлом году). Красавицу украшают 1,5 тысячи игрушек и 3-километровая гирлянда фонариков белого цвета. Стоимость нынешней елки — 2,6 млн грн.

— Хочу сказать, что очень даже я недовольна елкой. Как по мне, она очень некрасивая: такая общипанная, как-будто ее вот так дергали со всех сторон. Или надо было ее вообще не делать, раз у нас уже в стране такая беда, или сделать ее меньше, но круглой, — сердится одетая в коричневую шубу 61-летняя Валентина Яковлевна. На праздник пришла с двумя подругами. Стоят в очереди. — Ну вы видели ее, это позорище — еще хуже елки у нас люди не видели! В прошлом году была, по сравнению с этой, красавица, а в позапрошлом — еще лучше. На Контрактовой площади — небольшая, так лучше, чем на центральной площади.

Закладывает уши: рядом расположился монетный двор и кузнец как раз чеканит молотом монету.

Автор: Gazeta.ua Цена на маленький стаканчик стартует от 60 грн

В воздухе пахнет глинтвейном, хлебом со специями и шашлыком. Ближе к Михайловской площади новогодние палатки охвачены дымом из чанов с напитком. Разливают половниками по фирменным стаканчикам новогоднего городка. Толпа взяла в плотное кольцо круглый киоск "Лучший глинтвейн страны". Цена за маленький стаканчик глинтвейна стартует от 60 грн, большой — 75. Безалкогольный — 40. Эспрессо можно выпить и за 15 грн.

Гости угощаются на столиках вдоль аллеи с ятками. Почти на каждом столе пустеет бутылка: от вина до коньяка. Пожилой мужчина разливает водку. Юноша в шутку брызгает на друга из открытой бутылки шампанского.

— Новогодний городок не праздничный. Но учитывая, что у нас военное положение, то пусть он уже будет такой скромненький, уютненький. Но елка — та сделай же ее не такой пооскубанной! — Валентина быстро прощается и желает веселых праздников.

Всю площадь оформили в цветах Северного сияния — белых, синих и фиолетовых. Памятник Богдану Хмельницкому окружили кольцевать подсвеченным забором. Вокруг него проложили железнодорожную колею для детского экспресса. Железное ограждение скрыли срезанными живыми елками. "Ну ты посмотри на это, ну, — прохожий указывает своей спутнице на елки, — ну не пи***ц ли?".

Автор: Gazeta.ua Все сияет белыми, синими и фиолетовыми цветами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Святого Николая: самое интересное, что стоит знать

Со сцены что-то зажигательное играет Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ). Дедушка пританцовывает за руку с внучкой. Под сценой собирается толпа в ожидании хедлайнера вечернего концерта — группы "Скай". Их выход задерживается на полчаса.

Движение транспорта по центральным улицам остановили, проезжают только водители с пропиской в ​​этом микрорайоне.

— Вообще весь центр города перекрыли, на машине реально не проехать. А те, кто еще и на красный свет сейчас идёт — так это не наши, не европейцы. Это москали, — возмущается мужчина на пешеходном переходе.

Между Михайловской и Софийской площадями дежурит скорая. Врач выходит на перекур.

— Нет, никаких экстремальных проишествий. Вот только ребенок потерялся и сразу нашелся — вы сами слышали, — говорит один из многочисленных охранников площади. Только что со сцены ведущие мероприятия — Владимир Андриевский и Виктория Киосе — искали родителей маленького Сережи.

35-летний продавец палатки со сладостями Александр работает возле елки. Ему она нравится, говорит — это дерево всегда хорошее, но в прошлом году все же была лучше — "какая-то поярче". "Больше всего, — рассказывает, — берут пряников со свиньями — к следующему Новому году".

Автор: Gazeta.ua Наиболее популярные товары со свиньями: в честь 2019-го года

На Софийской бойко идет торговля: продают новогодние украшения, леденцы, конфеты, посуду, прозрачные шарики с блестками, всевозможные безделушки, сладкую вату. По площади снуют продавцы фото с голубкой. Один из них с грязной бранью заталкивает птицу в тесную переноску. Сплевывает.

Почти под сценой стоит Марина. На ней большая меховая шапка и темно-серое пальто, под которым виден зеленый гольф. Глаза зеленые с нарисованными зелеными стрелками. Предлагает угадать ее возраст — 40 лет, и профессию — провизор. Совсем не похожа на провизора.

— Красивая елка, яркая, высокая. Видите, надо концентрироваться на ее 20% хорошего, тогда все остальное тоже будет казаться хорошим. И в жизни тоже так. Найдите в ней тоже плюсы.

— Сияет красиво, приятная по цвету...

— Вот видите, у вас получается. Люди здесь, знаете, очень позитивные, несмотря на ситуацию.

Как только на сцене звучит медленная песня "Скай" "Тебе це може вбити", влюбленные пары начинают вальсировать. Около 9 вечера народа на Софийской становится меньше. Люди спускаются по Софиевской улице к метро Майдан Независимости. За ними остается длинная дорожка мусора из использованных фирменных стаканчиков.

Автор: Gazeta.ua Влюбленные танцуют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы приготовили карманных на новогодний стол

В этом году главную елку открывали мэр Виталий Кличко, супруга президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.