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вторник, 13 апреля 2021 12:38

"Эпицентр" не соблюдал карантин в Киеве
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В понедельник, 12 апреля, инспекторы проверили 5 магазинов сети "Эпицентр" в Киеве на соблюдение карантинных требований.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева.

Фото: ГО Госпродпотребслужбы в Киеве

Отмечается, что магазины проверили в ответ на жалобы, которые поступили в ведомство. По результатам проверки составлен 1 протокол.

"Напомним, в красной зоне, куда отнесена и столица, разрешена только адресная доставка товаров заказанных по телефону или интернет", - отметили в сообщении.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.

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