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понедельник, 13 мая 2019 19:15

Енот разгуливал по улицам Киева
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В частном секторе на одной из улиц Киева гулял енот.

"Люди заметили, что их собака на что-то лает и нашли енота, который спрятался за дровами. Они обратились к нам", - пишет в Facebook "Kyiv animal rescue group".

Как отмечается, после долгой погони по саду енота поймали спасатели. Подозревают, что животное убежало от хозяев, потому что его нашли далеко от леса.

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Енота волонтеры пока оставили у себя, но ищут желающих для передержки и старых владельцев животного.

Ищут собственников животного и желающих для передержки.
Фото: Kyiv animal rescue group
Ищут собственников животного и желающих для передержки.
Ищут собственников животного и желающих для передержки.

По улицам Харькова разгуливал пеликан. Весь день птицу искали хозяева, а потом вызвали Службу спасения животных.

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