Елок не свозить: в зоопарке рассказали, чем опасны новогодние деревья для животных

В Киевском зоопарке призвали горожан не привозить животным использованные после праздников новогодние деревья.

Соответствующее обращение разместила в Facebook пресс-служба зоопарка.

Автор: pixabay.com Учитывая ниже приведенные факты, ветеринары зоопарка запрещают использование новогодних елок для прикормки обитателей зоопарка

"К сожалению, одним из проявлений ложной благотворительности является попытка отдельных горожан привезти погибшие праздничные деревья в зоопарк", - говорится в сообщении.

Запрет на потребление животными новогодних елок аргументировали так:

1. Выращивание елок для продажи происходит с применением различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения.

2. После снятия украшений на елке обычно остается достаточно фрагментов дождика, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов.

3. Использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветвях елки много вредных веществ.

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"Наши животные получают лучшие корма согласно индивидуальным рационам. Поэтому вашим новогодним подарком для четвероногих и пернатых станет просто ваш визит в зоопарк всей семьей", - добавили в сообщении.

С 1 января 2021 года в Киеве заработали 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Пункты приема работают бесплатно с понедельника по пятницу, с 7:00 до 22:00.