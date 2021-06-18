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пятница, 18 июня 2021 10:57

Экстремал забрался на сигнальную вышку киевской высотки

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Экстремал забрался на сигнальную вышку киевской высотки
В Киеве экстремал забрался на сигнальную вышку и снимает контент Фото: dtp.kiev.uа

В пятницу, 18 июня, в Оболонском районе Киева неизвестный с камерой залез на сигнальную вышку недостроя. Видимо, для съемок ролика.

Фото экстремала распространило dtp.kiev.uа в Telegram.

"Неадекватный на сигнальной вышке недостроенного дома ЖК "Министерского". Говорят, блогер контент снимает", - говорится в посте.

На фото можно увидеть, что экстремал находится на высоте без всякой страховки. Как ему удалось пробраться на территорию строительства и охраняется ли она, пока неизвестно.

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В России во время съемок видео для TikTok погиб блогер 21-летний Степан Морков. Он с братом в прямом эфире снимали трюк с автомобилем на видео. Во время выполнения трюка, 24-летний водитель совершил наезд на брата, который скончался на месте.

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Дата
18
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