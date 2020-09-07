DZIDZIO избили и обокрали - новые подробности

Фото: с официальной Facebook- страницы артиста

6 сентября в Шевченковском районе столицы, на ул. Стрелецкой, неизвестные обокрали и нанесли телесные повреждения украинскому певцу Михаилу Фоме, известному под псевдонимом Dzidzio.

"По факту возбуждены уголовные производства по статям Уголовного кодекса Украины - кража и умышленное легкое телесное повреждение. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются", - сообщила пресс-служба полиции Киева в комментарии для Obozrevatel.

По предварительным данным, неизвестные злоумышленники распылили певцу в глаза с газового баллончика и отобрали личные вещи.

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3 сентября у здания Кабинета министров проходил митинг представителей музыкальной индустрии под названием "Нас не слышат". Среди присутствующих: исполнительницы Ольга Полякова, Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула