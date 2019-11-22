"Куда лезешь?" - на концерте Винника состоялась жесткая драка

В борьбе за лучшие места у сцены жестко подрались поклонницы исполнителя Фото: Волинь24

Олег Винник дал концерт в киевском Дворце спорта. Во время выступления певца произошел неприятный инцидент.

В борьбе за лучшие места у сцены жестко подрались поклонницы исполнителя. Женщины начали бить друг друга, чтобы занять выгодные места и видеть своего кумира лучше. Они таскали друг друга за волосы, пишет ТСН.

Их начал разнимать мужчина, который стоял рядом, пытаясь тоже пробраться поближе к сцене. Он был спутником одной из разъяренных женщин. Посетители концерта позвали на помощь охрану. Мужчину попросили покинуть зал. Это удалось не с первого раза. Драка произошла снова.

Певец Олег Винник не захотел называть Россию агрессором и не дал утвердительного ответа относительно Криму.На вопрос журналиста "Территорией какой страны считает Крым Олег Винник" певец ответил: "Я украинец, я гражданин Украины и Крым - мой. Вам этого достаточно?". На уточняющий вопрос: "Вы можете сказать, что Крым - это Украина", - Винник снова ответил: "Крым - мой". "Вы считаете Россию агрессором?" - спросила журналист. Певец не дал утвердительного ответа и начал говорить о "мир". А перд этим певец Олег Винник присоединился к русским в флэшмобе за "мир без войны и насилия".