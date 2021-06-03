Дымовые пакеты и петарды: на рынке Столичный вспыхнул конфликт

Утром 3 июня на рынке Столичный в Киеве произошел конфликт на почве выяснения прав собственности.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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"На спецлинию 102 поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка, применение дымовых пакетов и петард", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и спецназовцы. Физического противостояния между сторонами инцидента удалось избежать. Пострадавших не было.

Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к нему сейчас ограничен. Полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке.

В ближайшее время предоставят правовую оценку действиям участников конфликта и примут решение о привлечении их к ответственности.

По информации сообщества dtp.kiev.ua, конфликт на рынке продолжается.

"Неизвестные молодые люди с характерными салатовыми повязками на руках оккупировали столичный рынок и начали громить все вокруг. На место прибыла полиция", - говорится в посте.

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Недавно руководство рынка Столичный сообщило о восстановлении контроля над предприятием и возвращении к прозрачным принципам работы. Директор ООО Рынок сельскохозяйственной продукции Столичный Сергей Головня заявил, что "больше никакого "кэша" и поборов" не будет. По его словам, в течение последнего периода рынок незаконно содержался группировкой.