Движение Шулявским путепроводом восстановили частично

Полиция разблокировала движение по одной полосе в каждом направлении. Фото: "Еспресо"

На Шулявском путепроводе частично восстановили движение.

"Патрульные открыли движение по одной полосе в каждом направлении. Движение все еще затруднено", - сообщила Патрульная полиция Киева.

15 декабря на Шулявском путепроводе столицы одновременно упали 3 опоры дорожного освещения. Это парализовало движение в направлении станции метро Дорогожичи.

Очевидцы происшествия сообщали, что движение транспорта по путепроводу было парализовано. Один из столпов задел авто во время движения.

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В коммунальном предприятии, которое является заказчиком реконструкции транспортной развязки, отметили, что строительство на Шулявском путепроводе еще незавершенное.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с заявлением в полицию после падения опор дорожного освещения на Шулявском мосту. По его словам, в полиции также обратился заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".