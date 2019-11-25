Движение по Южному мосту перекроют на длительный срок

Перекроют движение по мосту в связи с ремонтными работами. ФОТО: unian.uа

Движение по эстакаде Южного моста ограничат на период с 27 ноября по 8 декабря.

Сообщили об этом в пресс-службе Киевавтодора.

С 9:00 до 13:00 ограничение будет действовать в направлении левого берега, с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро "Выдубичи".

Причиной ограничения является демонтаж аварийных карнизных блоков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице ограничили максимальную скорость движения

25 ноября Киев стал в пробках. Затруднено движение на бульваре Леси Украинки, улицах Бассейной и Шовковича, бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улице Льва Толстого, Парковой дороге, Набережном шоссе, Воздухофлотском шоссе, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы. Пробки образовались и на левом берегу и в направлении правого.