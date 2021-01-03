Доставлял дроном наркотики в СИЗО - задержали креативного курьера

Дроном доставляют наркотикифото: dronomania.ru

В Киеве будут судить 32-летнего уроженца Киевской области. Он квадрокоптером доставлял наркотики в следственный изолятор. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время патрулирования территории вблизи СИЗО на ул. Дегтяревской они заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические.

По словам следственной Шевченковского управления полиции Екатерины Охремчук, у 32-летнего уроженца Киевской области изъяли дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с, вероятно, наркотическим веществом и несколько блистеров с таблетками.

Полученные порошки оказались наркотиками - каннабисом и 4-метилметкатином.

На данный момент следователи завершили досудебное расследование и материалы производства вместе с обвинительным актом направили в суд.

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В прошлом году в Киевской области задержали таксиста. Он ездил в состоянии наркотического опьянения и с наркотиками в машине