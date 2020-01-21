Дорогая парковка никого не пугает - эксперт рассказал, как бороться с нарушителями

Власти Киева планируют увеличить стоимость парковки в центре города до 50 грн. Кроме того, хотят ужесточить наказания за нарушение правил парковки. Однако эксперты убеждены, что такие действия не будут иметь результата.

Автор: 112.ua В столице хотят поднять стоимость парковки

"Чтобы решить проблему с хаотичным парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитано на такую ​​автомобилизации. В планах властей увеличить стоимость парковки. Последний раз тарифы менялись в 2016 году. в ближайшее время тариф за парковку в центральной части города составит как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", - сообщил в Facebook заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

По словам чиновника, водители паркуются как им заблагорассудится, хотя неподалеку может быть полупустой паркинг и при этом не боятся наказания.

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"Люди не хотят платить даже 20 гривен в час парковки. Если стоимость станет больше ситуация с авто в центре не улучшится, а наоборот станет хуже. Киевляне не платят не потому, что нет денег, а принципиально. У нас не привыкли платить за нематериальные вещи. Кроме того, люди ленивы и любят комфорт. Лучше заехать на газон чем дольше идти с парковки. Проблему можно решить только усилив контроль. Чтобы эвакуировали не 50 автоивок в сутки, а в разы больше. Водители не боятся, потому что шанс, что его авто отправят на штрафплощадку лишь 1-2 процента", - говорит основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Размер штрафа за стоянку в запрещенном месте группа депутатов от фракции "Слуга народа" предлагает поднять с 510 грн до 3400 грн. Соответствующий законопроект №2628 зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение в профильные комитеты.