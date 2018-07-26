Доброволец АТО поджег себя в знак протеста

Сергея Ульянова пытались остановить. ФОТО: ZIK

Доброволец АТО Сергей Ульянов поджег себя во время митинга.

Это произошло во время акции под Министерством обороны. Ульянов требовал признания добровольцев равноправными участниками боевых действий. Мужчина внезапно отошел в сторону, облил себя горючим веществом и поджег. Его окружили несколько мужчин, повалили на землю и потушили пламя огнетушителем. Пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой".

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16 июля житель Киева увидел, что его автомобиль загорелся. Он сел в охваченный огнем салон и отогнал авто подальше от других припаркованных машин. Смельчак получил ожоги рук и ног.