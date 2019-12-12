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четверг, 12 декабря 2019 21:40

Для строительства Шулявского моста снесут цех завода

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Для строительства Шулявского моста снесут цех завода
Киевсовет выкупит цех завода. Фото: "Цензор"

Киевсовет выкупит цех №5 бывшего завода "Большевик".

Он находится в частной собственности АО "Первый Киевский машиностроительный завод". Цех снесут для достройки Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Здание расположено на проспекте Победы, 49/2. После выкупа, корпус должны снести. Это необходимо для обустройства провоповоротного съезда с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана и левоповоротного съезда с улицы Александра Довженко на проспект Победы в рамках реконструкции Шулявского путепровода.

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"Будет проведена профессиональная оценка имущества - здания, оборудование, упущенной выгоды. И только тогда будет установлена ​​выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или оспорить. Однако он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла почти на треть. В октябре заключили дополнительное соглашение, согласно которому средства увеличили на 227 67 млн грн, пишут "Наши деньги".

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