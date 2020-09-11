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пятница, 11 сентября 2020 16:24

Для романтиков и рыбаков: показали, как будет выглядеть парк после капитального ремонта

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Для романтиков и рыбаков: показали, как будет выглядеть парк после капитального ремонта
Первая очередь, которая стартует в следующим году, охватит 2,45 г парка. Фото: pixabay.com

В парке столицы возле озера Жандарка начнется капитальный ремонт. Соответствующее решение приняли в 2017 году.

Визуализацию парка после капитального ремонта показал Киевзеленстрой.

"На территории запланировано обустроить велосипедную дорожку протяженностью более 1800 кв. м, пешеходную - более 4 тыс. кв. м. Возведем детскую площадку, несколько спортивных зон - для волейбола и воркаута. Создадим игровые зоны - веревочный парк и площадка для петанка. Разнообразим развлечения детским скалодромом и зеленым лабиринтом", - рассказал Алексей Король, исполняющий обязанности генерального директора Киевзеленстроя.

Отмечается, что обновленная территория парка удовлетворит вкусы всех посетителей.

"Для романтиков обустроим прогулочную террасу над водой, для рыбаков - специальные поместья, для поклонников уюта - теневые навесы. И, конечно, высадим новые деревья и кусты. А поскольку это парк возле озера, украсим его нимфеями, которые называют кувшинками", - добавил Король.

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На Почтовой площади столицы установили стену со мхом, которая будет выполнять функцию фильтра для воздуха. Модуль абсорбирует пыль, уменьшает шум от автомобилей, а также делает пространство более уютным и привлекательным.

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