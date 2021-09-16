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четверг, 16 сентября 2021 09:55

Директор департамента образования вспомнила о рае в "совке" - сеть свирепствует
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Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян поностальгировала за жизнью в Советском Союзе.

Соответствующий пост она распространила в Facebook.

Чиновница проиллюстрировала его фотографией школьника, который пьет воду из уличного автомата.

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"Времена, когда не было Covid-19, мы не боялись пить воду из уличных автоматов, пользовались многоразовыми стаканами и их уничтожали вандалы, не покупали воду для дома, а пили из крана", - написала Фиданян.

Также она напомнила о низких ценах на продукты, проезд и канцелярию.

На "хорошую" жизнь в СССР пользователи в комментариях отреагировали возмущением. Чиновницы напомнили об ужасах, которые тогда совершала советская власть. Также Фиданян призвали уволиться с должности.

Фото: скриншот поста Елены Фиданян

В Киеве на Печерске в подвале 11-этажного дома обнаружили советский бункер компартии для укрытия "ценных партийных кадров". В подземном бункере КПСС нашли бюст Ленина и комнату специальной связи с опечатанными телеграфами. Оттуда, вероятно, можно было позвонить в Кремль.

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