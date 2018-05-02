"Дешево, доступно и поштучно" - в Киеве незаконно торгуют сигаретами

Часть сигарет, которые продаются поштучно, обозначены пометкой "Duty free" Фото: intvua.com

В течение апреля активисты провели общественный мониторинг незаконной торговли табаком в столице.

Результаты мониторинга представил председатель правления ОО "Жизнь" Андрей Скипальский во время пресс-конференции, сообщили INTV.

"В течение апреля мы проверили все станции метро, ​​выходы, переходы в городе Киев и обнаружили на 52 станциях метро 41 нарушение - незаконная торговля подакцизными товарами, незаконная торговля товарами, не имеющих акцизных марок, а также поштучная торговля сигаретами", - отметил Скипальский.

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По его словам, на большинстве столичных станций метро можно незаконно приобрести сигареты "дешево, доступно и поштучно". Часть сигарет, которые продаются поштучно, обозначены пометкой Duty free.

"Ровно три года назад мы проводили аналогичный мониторинг и результат был примерно такой же. За три года почти ничего не изменилось", - отметил активист.

Также он добавил, что по результатам мониторинга подготовят обращение в МВД и Нацполицию с целью проведения рейдов или ликвидации незаконной торговли.

"Мы с коллегами народными депутатами подготовим депутатские обращения в правоохранительные органы, чтобы были приняты меры для системного расследование этих фактов", - сказал народный депутат Остап Еднак.

Он считает, что Украина, как один из лидеров по контрабанде сигарет, в том числе в ЕС, должна быть больше заинтересована в присоединении к международным договорам, конвенциям для предотвращения трансграничной торговли. Но почему-то этого не происходит.

Общественные активисты также подготовили интерактивную карту пунктов незаконной реализации сигарет, которая может служить доказательством.

"Торговцы сигаретами имеют одинаковый ассортимент, в том числе и контрабандных сигарет, что свидетельствует об одних и тех же поставщиках. Нелегальные продавцы - это в основном женщины пенсионного возраста, которые должны производить впечатление обездоленных. Но на самом деле это управляемая сеть сбыта, которая работает по определенным правилам и под прикрытием, а возможно по согласованию с правоохранительными органами", - пояснили активисты.

Львовские пограничники на пропускном пункте "Владимир-Волынский" обнаружили контрабанду сигарет в вагонах с рудой.