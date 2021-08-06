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пятница, 06 августа 2021 10:06

Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
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В Киеве на ул. Леваневского, 4 дерево упало на автомобиль и повредило его. Произошло это утром 6 августа.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Совсем не доброе утро оказалось для водителя Geely, на машину которого упало дерево", - говорится в посте.

Фото: "Киев Оперативный"

Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый, сообщил Укргидрометцентр.

Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться из-за сильного порыва ветра.

При падении деревьев или веток, травмировании людей, следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

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В центре Киева в результате сильного порыва ветра упало дерево, оборвав провода линии электропередач и повредив несколько припаркованных автомобилей.

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