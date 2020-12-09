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среда, 09 декабря 2020 09:39

Депутату Киевсовета от "Слуги народа" ночью сожгли машину

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Депутату Киевсовета от &quot;Слуги народа&quot; ночью сожгли машину
Фото: Георгий Зантарая Instagram

В ночь на 9 декабря на территории проживания депутата Киевсовета Георгия Зантарая от партии "Слуги народа" 2 злоумышленника подожгли его автомобиль Mercedes-Benz.

Инцидент произошел в Святошинском районе города в 03:30. Неизвестные облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

Пожар ликвидировали за 15 мин. В результате огонь повредил транспорт, но никто из людей не пострадал. Все обстоятельства устанавливают правоохранители.

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Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения. Он имеет звание заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 2009 года и вице-чемпиона Европы 2009-го. Спортсмен стал первым чемпионом мира по дзюдо в истории Украины. Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины с 2007-го по 2020 год.

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Дата
09
декабря

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