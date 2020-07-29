Депутата поймали на взятке

Депутата одного из сельских советов Броварского района задержали во время получения взятки в размере $ 1,5 тыс. Такую сумму он требовал за беспроблемную передачу земельного участка третьему лицу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Задержали нарушителя на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины сотрудники Следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области и при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины вКиеве и Киевской области", - говорится в сообщении.
По данному преступлению открыто уголовное производство - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.
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Данное производства предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без права занимать отдельные должности или заниматься отдельной деятельностью на срок до 3 лет, конфискуется имущество.
На Киевщине руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра разоблачили при получении взятки в размере $ 1,5 тыс. В общем чиновник требовал $ 3 тыс. "вознаграждения".
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