Депутата поймали на взятке

Депутата одного из сельских советов Броварского района задержали во время получения взятки в размере $ 1,5 тыс. Такую сумму он требовал за беспроблемную передачу земельного участка третьему лицу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.





Автор: Национальная полиция Украина Депутата поймали на получении взятки

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Данное производства предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без права занимать отдельные должности или заниматься отдельной деятельностью на срок до 3 лет, конфискуется имущество.

На Киевщине руководителя одного из отделов Государственного геммологического центра разоблачили при получении взятки в размере $ 1,5 тыс. В общем чиновник требовал $ 3 тыс. "вознаграждения".