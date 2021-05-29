День Киева 2021: какие праздничные мероприятия ждут жителей и гостей города

Праздничные мероприятия адаптировали в соответствии с карантинными требованиями. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

В эти выходные будут отмечать День столицы и День Киева. Праздничные мероприятия адаптировали в соответствии с карантинными требованиями.

Официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации опубликовал программу мероприятий.

29 мая состоится торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Он будет проходить под открытым небом в течение недели. Зрителям покажут около 200 картин.

29-30 мая пройдет Kyiv fan fest на Певческом поле.

30 мая на Крещатике состоится спортивный благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами".

29-31 мая на центральных улицах Киева пройдут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, а также парусная регата на Киевском речном вокзале.

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Также в эти дни в парках и скверах города будут играть муниципальные творческие коллективы в рамках проекта "Художники столицы - киевлянам". А Муниципальные музеи города подготовили интересную программу для киевлян и гостей столицы.

В День Киева во всех 10 районах столицы также пройдут циклы мероприятий в различных форматах. Около 20 офлайн-событий, среди которых: спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры. Киевлянам также напоминают, что в столице согласно решению Киевсовета продолжается запрет использования пиротехнических средств на время проведения мероприятий. Организаторы всех мероприятий должны неукоснительно соблюдать выполнение этого решения.