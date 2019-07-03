День без пластика: для чего надо отказаться от полиэтилена

День без пластика. Фото: Politeka.net

3 июля в Киеве в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов будет проходить акция "День без полиэтилена".

Цель акции - привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовой пластика. Присоединиться к акции могут как потребители и общественные организации, так и супермаркеты, магазины и рынки, сообщает УНИАН.

Пластиковые пакеты предлагают заменить бумажными или использовать эко-сумки и вязаные авоськи.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 трлн полиэтиленовых сумок. При этом в океан попадает 8 млн тонн пластиковой тары - в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, затем приводит к их смерти. Каждый человек съедает 50 тыс. частиц пластика ежегодно. А если постоянно пить воду из пластиковой тары, то показатель будет выше минимум в трижды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев требует мусоросжигательный завод хотя бы на 800 тыс. тонн в год - активист

29 июня жители села Великий Тростянец под Полтавой убрали парк. "Мы убрали парк в центре села. Пришло 14 человек. 4 ребят косили траву мотокосами, а остальные - убирала мусор. Обрезали некоторые деревья. Все орудия принесли с собой местные жители. Собрали много пластика. Всего около 20 мешков мусора вывезли", - рассказала Семенюта Женщина говорит, что это уже не первая подобная акция местных жителей. В планах имеют создание общественной организации, которая будет заниматься благоустройством.