Дело Стерненка: активисты анонсировали автопробег к госдаче Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Просмотров: 288
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 747
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 396
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2709
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 621
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1288
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5841
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2043
Фото
Все фото
4
3
5
7
3
В Киеве со стрельбой похитили авто
В Киеве со стрельбой похитили авто
Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео
Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео
Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
С искореженного внедорожника спасатели достали женщину
С искореженного внедорожника спасатели достали женщину
Фуникулер впервые за 37 лет получит новые вагоны
Фуникулер впервые за 37 лет получит новые вагоны
Видео
Все видео
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Камера зафиксировала геройский поступок столичных патрульных
Камера зафиксировала геройский поступок столичных патрульных
На видео показали, как изменится кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта
На видео показали, как изменится кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта
Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал
Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 261
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 990
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 621
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 360
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1908
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
Просмотров: 54
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
четверг, 04 марта 2021 19:59

Дело Стерненка: активисты анонсировали автопробег к госдаче Зеленского

  Комментировать
Дело Стерненка: активисты анонсировали автопробег к госдаче Зеленского
Активисты организовывают автопробег к даче президента. Фото: Facebook

8 марта состоится автопробег к госдаче президента Владимира Зеленского.

Его организуют в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Телеграмм-канал Самозахист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стерненко показал передачу в СИЗО от 10-летнего украинца

"Стерненка цинично бросили за решетку за то, что он не молчал.

Начиная с того дня тысячи людей выразить свой протест. Но за все это время президент, гарант наших прав и свобод, не сказал.

Невинные заключенные не имеют времени ждать. Антоненко, Стерненко и многие другие уже за решеткой", - говорится в сообщении.

Сбор начнется в 16 часов у станции метро Выдубичи, парковка возле "Фуршета".

27 февраля во Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем".

Общественность требовала от президента Зеленского судебную реформу и отставку с поста генерального прокурора Ирины Венедиктов.

23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд Одессы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Стерненка: активисты анонсировали автопробег к госдаче Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Творцу "Червоной руты" было бы 72: в чем гений Ивасюка

Мультфильм спас студию от банкротства

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 11142
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 10737
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 7848
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 7371
Гороскоп на 3 марта: кто станет богаче и успешнее
Гороскоп на 3 марта: кто станет богаче и успешнее
 Просмотров: 6012
Новости Киева
Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы
Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы
8
На Киев надвигается шторм
На Киев надвигается шторм Просмотров: 711
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
 3 Просмотров: 576
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
 Просмотров: 207
С реки вытащили тело 10-летней девочки
С реки вытащили тело 10-летней девочки Просмотров: 531
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Голосов: 6643
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть