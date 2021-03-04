Дело Стерненка: активисты анонсировали автопробег к госдаче Зеленского

Активисты организовывают автопробег к даче президента. Фото: Facebook

8 марта состоится автопробег к госдаче президента Владимира Зеленского.

Его организуют в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Телеграмм-канал Самозахист.

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"Стерненка цинично бросили за решетку за то, что он не молчал.

Начиная с того дня тысячи людей выразить свой протест. Но за все это время президент, гарант наших прав и свобод, не сказал.

Невинные заключенные не имеют времени ждать. Антоненко, Стерненко и многие другие уже за решеткой", - говорится в сообщении.

Сбор начнется в 16 часов у станции метро Выдубичи, парковка возле "Фуршета".

27 февраля во Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественность требовала от президента Зеленского судебную реформу и отставку с поста генерального прокурора Ирины Венедиктов. 23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд Одессы.