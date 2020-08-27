Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет

С подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, согласно решению суда, сняли электронный браслет.
Об этом на странице в Facebook сообщил Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко.
"Друзья, сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко электронное средство контроля", - отметил Беспалый.
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Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.
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