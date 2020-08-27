Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет

С подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, согласно решению суда, сняли электронный браслет.

Об этом на странице в Facebook сообщил Тарас Беспалый, адвокат Кузьменко.

"Друзья, сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко электронное средство контроля", - отметил Беспалый.





Автор: Тарас Беспалый Соответствующее решение принял Шевченковский суд столицы

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.