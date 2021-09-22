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среда, 22 сентября 2021 11:55

Делали вид, что катаются: инспекторы поймали первых перевозчиков-нарушителей в Киеве
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Во вторник, 21 сентября, Коммунальная служба перевозок впервые за последние семь лет публично проверила часть столичных перевозчиков.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Фото: facebook.com/usov.ua

"На дорогах Киева куча хлама, от которого надо избавиться, заменив его на комфортный транспорт. У новых инспекторов 1477 маршруток и 323 коммунальных автобусов для плановых и внеплановых проверок. Зайдут в каждый", - написал Усов в Facebook.

Четыре инспектора проверили транспорт сразу на пяти маршрутах: №150, 155, 157, 525 и 192. На четырех из них зафиксировали нарушение. Составили акты и вынесли предупреждение.

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Результаты проверки маршруток следующие:

№155 проверяли внепланово по жалобе от гражданина. Он сетовал, что приходится долго ждать автобус. Оказалось, что вместо 10 автобусов на маршруте всего два.

№150, где работают Volvo Hybrid, выехали без документов. Из двух автобусов инспекторы были вынуждены высаживать пассажиров, возвращать деньги за проезд и организовывать резервный автобус, чтобы довезти людей до места назначения.

№525 не считает нужным вешать позади трафарет с номером маршрута.

№157 убежал от инспекторов. Увидев их, водитель сделал вид, что просто катается.

В Киеве начали работать инспекторы обновленной Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города. Для фиксации нарушений инспекторы "вооружены" включенными боди-камерами.

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