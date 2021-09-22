Делали вид, что катаются: инспекторы поймали первых перевозчиков-нарушителей в Киеве

Во вторник, 21 сентября, Коммунальная служба перевозок впервые за последние семь лет публично проверила часть столичных перевозчиков.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
"На дорогах Киева куча хлама, от которого надо избавиться, заменив его на комфортный транспорт. У новых инспекторов 1477 маршруток и 323 коммунальных автобусов для плановых и внеплановых проверок. Зайдут в каждый", - написал Усов в Facebook.
Четыре инспектора проверили транспорт сразу на пяти маршрутах: №150, 155, 157, 525 и 192. На четырех из них зафиксировали нарушение. Составили акты и вынесли предупреждение.
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Результаты проверки маршруток следующие:
№155 проверяли внепланово по жалобе от гражданина. Он сетовал, что приходится долго ждать автобус. Оказалось, что вместо 10 автобусов на маршруте всего два.
№150, где работают Volvo Hybrid, выехали без документов. Из двух автобусов инспекторы были вынуждены высаживать пассажиров, возвращать деньги за проезд и организовывать резервный автобус, чтобы довезти людей до места назначения.
№525 не считает нужным вешать позади трафарет с номером маршрута.
№157 убежал от инспекторов. Увидев их, водитель сделал вид, что просто катается.
В Киеве начали работать инспекторы обновленной Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города. Для фиксации нарушений инспекторы "вооружены" включенными боди-камерами.
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